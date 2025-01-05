Торино - Парма 05 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
05 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Парма, которое состоится 05 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Парма
Парма
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|24
|пз
|Борна Соса
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|7
|нп
|Янн Карамо
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|20
|пз
|Антуан Эно
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|03.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.10.2014
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2014
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|06.01.2014
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Эмполи
|19
|20
|12
|Торино
|18
|20
|13
|Верона
|19
|19
|14
|Дженоа
|18
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10