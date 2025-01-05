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Торино - Парма 05 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
05 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Торино
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Парма, которое состоится 05 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Парма
Парма
32СербияврВаня Милинкович-Савич
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
27КосовозщМергим Войвода
16НорвегиязщМаркус Педерсен
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
24ХорватияпзБорна Соса
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
7ФранциянпЯнн Карамо
31ЯпонияврДзион Судзуки
4ВенгриязщБотонд Балог
5АргентиназщЛаутаро Валенти
26ФранциязщВойо Кулибали
20ФранцияпзАнтуан Эно
16БельгияпзМандела Кейта
19ШвейцарияпзСимон Зом
98РумынияпзДеннис Ман
27Бразилияпз Эрнани
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
22ИталиянпМаттео Канчелльери
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
03.05.2021Италия - Серия А34-й турТорино1 : 0Парма
03.01.2021Италия - Серия А15-й турПарма0 : 3Торино
20.06.2020Италия - Серия А25-й турТорино1 : 1Парма
30.09.2019Италия - Серия А6-й турПарма3 : 2Торино
06.04.2019Италия - Серия А31-й турПарма0 : 0Торино
10.11.2018Италия - Серия А12-й турТорино1 : 2Парма
22.03.2015Италия - Серия А28-й турПарма0 : 2Торино
29.10.2014Италия - Серия А9-й турТорино1 : 0Парма
11.05.2014Италия - Серия А37-й турТорино1 : 1Парма
06.01.2014Италия - Серия А18-й турПарма3 : 1Торино
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 2Торино
21.12.2024Италия — Серия А17-й турТорино0 : 2
13.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 1Торино
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур0 : 0Торино
01.12.2024Италия — Серия А14-й турТорино0 : 1
28.12.2024Италия — Серия А18-й турПарма2 : 1
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур5 : 0Парма
15.12.2024Италия — Серия А16-й турПарма2 : 3
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур3 : 1Парма
01.12.2024Италия — Серия А14-й турПарма3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1820
11 Эмполи1920
12 Торино1820
13 Верона1919
14 Дженоа1819
15 Парма1818
16 Комо1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Венеция1914
19
Зона вылета
Кальяри1814
20
Зона вылета
Монца1810

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