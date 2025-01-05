Торино - Парма 05 Января прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Парма, которое состоится 05 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.