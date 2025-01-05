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Санта-Клара - Фаренсе 05 Января прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
05 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Санта-Клара
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Фаренсе, которое состоится 05 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Фаренсе
Фару
История личных встреч
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фаренсе0 : 0 0 : 3Санта-Клара
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Санта-Клара4 : 0Фаренсе
04.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Фаренсе1 : 1Санта-Клара
21.02.2016 Португалия - Сегунда 31-й тур Фаренсе1 : 0Санта-Клара
20.09.2015 Португалия - Сегунда 8-й тур Санта-Клара2 : 0Фаренсе
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2Санта-Клара
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 2
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1 ДВСанта-Клара
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фаренсе2 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Фаренсе
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1630
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1715
15 Арока1715
16
Стыковая зона
Насьонал1613
17
Зона вылета
Фаренсе1613
18
Зона вылета
Боавишта1712

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