Санта-Клара - Фаренсе 05 Января прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
05 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Фаренсе, которое состоится 05 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 0 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|04.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|21.02.2016
|Португалия - Сегунда
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2015
|Португалия - Сегунда
|8-й тур
|2 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|16
|30
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|17
|15
|15
|Арока
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12