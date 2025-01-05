Каза Пия - Фамаликан 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
05 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фамаликан, которое состоится 05 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Патрик Секейра
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Нуну Морейра
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|23
|пз
|Жил Диаш
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|10
|пз
|Рошинья
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|13.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|13.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|16
|30
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|17
|15
|15
|Арока
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12