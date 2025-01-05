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Каза Пия - Фамаликан 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
05 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Каза Пия
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фамаликан, которое состоится 05 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
4 Португалия зщ Жоау Голарт
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Португалия нп Нуну Морейра
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Калегари
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
23 Португалия пз Жил Диаш
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
10 Португалия пз Рошинья
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2Каза Пия
13.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия0 : 2Фамаликан
13.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 0Каза Пия
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 0Фамаликан
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2Каза Пия
20.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия3 : 1
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 2Каза Пия
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 0Каза Пия
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Фамаликан1 : 2
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 3Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1630
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1715
15 Арока1715
16
Стыковая зона
Насьонал1613
17
Зона вылета
Фаренсе1613
18
Зона вылета
Боавишта1712

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