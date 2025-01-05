Фенербахче - Хатайспор 05 Января прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
05 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Хатайспор, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Хатайспор
Антакья
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Рыза Чалымбай
История личных встреч
|02.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 3 Т
|27.12.2022
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|4 : 0
|20.02.2022
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|02.02.2021
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|21.09.2020
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|23.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|17
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|17
|33
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|18
|30
|5
|Гёзтепе
|17
|28
|6
|Бешикташ
|17
|27
|7
|Истанбул Башакшехир
|17
|26
|8
|Аланьяспор
|17
|21
|9
|Газиантеп
|16
|21
|10
|Ризеспор
|17
|21
|11
|Антальяспор
|17
|21
|12
|Коньяспор
|17
|20
|13
|Касымпаша
|16
|20
|14
|Трабзонспор
|17
|19
|15
|Сивасспор
|17
|19
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|16
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|17
|5