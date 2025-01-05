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Фенербахче - Хатайспор 05 Января прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
05 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Фенербахче
Хатайспор

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Хатайспор, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Хатайспор
Антакья
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Турция Рыза Чалымбай
История личных встреч
02.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Хатайспор0 : 2Фенербахче
22.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Фенербахче4 : 2Хатайспор
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Хатайспор0 : 3 ТФенербахче
27.12.2022 Турция - Суперлига 16-й тур Фенербахче4 : 0Хатайспор
20.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Фенербахче2 : 0Хатайспор
26.09.2021 Турция - Суперлига 7-й тур Хатайспор1 : 2Фенербахче
02.02.2021 Турция - Суперлига 23-й тур Хатайспор1 : 2Фенербахче
21.09.2020 Турция - Суперлига 2-й тур Фенербахче0 : 0Хатайспор
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 1Фенербахче
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фенербахче0 : 2
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1
23.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Хатайспор1 : 3
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Хатайспор1 : 1
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 0Хатайспор
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Хатайспор1 : 1
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 1Хатайспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1747
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1636
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1733
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1830
5 Гёзтепе1728
6 Бешикташ1727
7 Истанбул Башакшехир1726
8 Аланьяспор1721
9 Газиантеп1621
10 Ризеспор1721
11 Антальяспор1721
12 Коньяспор1720
13 Касымпаша1620
14 Трабзонспор1719
15 Сивасспор1719
16
Зона вылета
Кайсериспор1615
17
Зона вылета
Бодрум1614
18
Зона вылета
Хатайспор169
19
Зона вылета
Адана Демирспор175

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