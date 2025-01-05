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Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун 06 Января прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
06 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун, которое состоится 06 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лутон Таун1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 1 4 : 1Лутон Таун
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Лутон Таун
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лутон Таун3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
13.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
19.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Лутон Таун
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Лутон Таун
12.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лутон Таун0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Лутон Таун
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лутон Таун0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 1Лутон Таун
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 1 : 0Лутон Таун
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лутон Таун2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Мидлсбро2641
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2640
7 Блэкберн Роверс2539
8 Бристоль Сити2637
9 Уотфорд2537
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Миллуолл2530
14 Престон Норт Энд2630
15 Ковентри Сити2629
16 Куинз Парк Рейнджерс2529
17 Оксфорд Юнайтед2528
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2423
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Кардифф Сити2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2520

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