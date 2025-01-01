22:09 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Мальорка 09 Января прямая трансляция

09 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Реал Мадрид
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 09 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
6 Испания зщ Хосе Копете
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
11 Япония пз Такума Асано
8 Испания пз Ману Морланес
5 Испания пз Омар Маскарель
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Мальорка1 : 1Реал Мадрид
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Мальорка0 : 1Реал Мадрид
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид1 : 0Мальорка
05.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Мальорка1 : 0Реал Мадрид
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Реал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Реал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид5 : 2Мальорка
06.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 5Реал Мадрид
03.01.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 2Реал Мадрид
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид4 : 2
18.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 Финал Реал Мадрид3 : 0
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 3 : 3Реал Мадрид
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 0Мальорка
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 0 : 1Мальорка
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Мальорка2 : 1
06.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Мальорка
03.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Мальорка1 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Атлетик Б
Барселона
08.01
Реал Мадрид
Мальорка
09.01
Финал
SF1
SF2
12.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close