Реал Мадрид - Мальорка 09 Января прямая трансляция
09 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 09 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|6
|зщ
|Хосе Копете
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|11
|пз
|Такума Асано
|8
|пз
|Ману Морланес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|14.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.03.2013
|Испания - Примера
|28-й тур
|5 : 2
|06.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 5
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|18.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Финал
|3 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Атлетик Б
Барселона
|08.01
| Реал Мадрид
Мальорка
|09.01
Финал
| SF1
SF2
|12.01