Аль-Наср - Аль-Охдуд 09 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
09 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 09 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Степан Томас
История личных встреч
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|25.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 3
|28.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|13
|36
|2
|Аль-Хиляль
|13
|34
|3
|Аль-Кадисия
|13
|28
|4
|Аль-Наср
|13
|25
|5
|Аль-Ахли
|13
|23
|6
|Аль-Шабаб
|13
|23
|7
|Эр-Рияд
|13
|21
|8
|Аль-Халидж
|13
|19
|9
|Аль-Таавун
|13
|18
|10
|Дамак
|13
|15
|11
|Аль-Иттифак
|13
|15
|12
|Аль-Раед
|13
|14
|13
|Аль-Ороба
|13
|13
|14
|Аль-Охдуд
|13
|12
|15
|Аль-Холуд
|13
|10
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|13
|6