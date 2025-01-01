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Аль-Наср - Аль-Охдуд 09 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
09 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
Аль-Наср
Аль-Охдуд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Охдуд, которое состоится 09 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Хорватия Степан Томас
История личных встреч
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Охдуд2 : 3Аль-Наср
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Охдуд
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 1Аль-Наср
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Наср1 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Наср
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2
05.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 3Аль-Охдуд
28.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Охдуд1 : 2
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Охдуд1 : 1
09.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 1 : 0Аль-Охдуд
31.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Охдуд4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад1336
2 Аль-Хиляль1334
3 Аль-Кадисия1328
4 Аль-Наср1325
5 Аль-Ахли1323
6 Аль-Шабаб1323
7 Эр-Рияд1321
8 Аль-Халидж1319
9 Аль-Таавун1318
10 Дамак1315
11 Аль-Иттифак1315
12 Аль-Раед1314
13 Аль-Ороба1313
14 Аль-Охдуд1312
15 Аль-Холуд1310
16
Зона вылета
Аль-Вахда139
17
Зона вылета
Аль-Фейха138
18
Зона вылета
Аль-Фатех136

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