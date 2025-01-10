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Лацио - Комо 10 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Лацио
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Комо, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Комо
Комо
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
2 Франция зщ Самуэль Жиго
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
18 Дания нп Густав Исаксен
20 Франция нп Лум Чауна
19 Сенегал нп Булайе Диа
25 Испания вр Пепе Рейна
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
13 Италия зщ Альберто Доссена
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
6 Италия пз Алессио Айовин
26 Германия пз Янник Энгельхардт
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
16 Гамбия нп Алиу Фадера
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5Лацио
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 0Лацио
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Лацио1 : 1
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Лацио
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 6
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Лацио
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 0Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Комо
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Комо1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1935
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Дженоа1920
13 Эмполи1920
14 Верона1919
15 Парма1919
16 Комо1818
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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