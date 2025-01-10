Лацио - Комо 10 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Комо, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Комо
Комо
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|20
|нп
|Лум Чауна
|19
|нп
|Булайе Диа
|25
|вр
|Пепе Рейна
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|6
|пз
|Алессио Айовин
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Алиу Фадера
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Марко Барони
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Дженоа
|19
|20
|13
|Эмполи
|19
|20
|14
|Верона
|19
|19
|15
|Парма
|19
|19
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10