Фортуна - Гоу Эхед Иглс 10 Января прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|10
|пз
|Ален Халилович
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Рене Хаке
История личных встреч
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 3
|06.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|24.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|24.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|17
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7