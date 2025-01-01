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Фортуна - Гоу Эхед Иглс 10 Января прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
10 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фортуна
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 10 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
32 Франция пз Rosier Loreintz
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
10 Хорватия пз Ален Халилович
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
19 Финляндия пз Оливер Антман
7 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Фортуна
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна0 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Фортуна
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Фортуна
07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна0 : 2Гоу Эхед Иглс
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фортуна1 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 3Фортуна
06.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Фортуна
24.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Фортуна2 : 1Гоу Эхед Иглс
24.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фортуна3 : 0Гоу Эхед Иглс
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 5Фортуна
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Фортуна
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Фортуна3 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 2Фортуна
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Фортуна
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 3Гоу Эхед Иглс
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1725
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1712
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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