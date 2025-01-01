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Фрайбург - Хольштайн 11 Января прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Фрайбург
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хольштайн, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хольштайн
Киль
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
42ЯпонияпзРицу Доан
9ГерманияпзЛукас Хёлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1ГерманияврТимон Вайнер
26СловениязщДавид Зец
6СербиязщМарко Ивезич
14ГерманиязщМакс Гешвилль
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
22ГерманияпзНиколай Ремберг
10ГерманияпзЛьюис Холтби
19ГерманиянпФил Харрес
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
31.10.2018Кубок Германии2-й раундХольштайн2 : 1Фрайбург
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Фрайбург
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й турФрайбург3 : 2
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Фрайбург
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 1Фрайбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турФрайбург3 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турХольштайн5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Хольштайн
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХольштайн0 : 2
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Хольштайн
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХольштайн0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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