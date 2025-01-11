Майнц - Бохум 11 Января прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бохум, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бохум
Бохум
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|пз
|Арминдо Зиб
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|29
|пз
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|5 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 0 : 3
|20.02.2010
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2009
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|8