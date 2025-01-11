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Майнц - Бохум 11 Января прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Майнц
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бохум, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бохум
Бохум
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
3ГерманиязщМоритц Йенц
19ФранциязщАнтони Каси
31ГерманиязщДоминик Кор
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
11ГерманияпзАрминдо Зиб
27ГерманияврПатрик Древес
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
29ГерманияпзМориц Брошински
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турМайнц2 : 0Бохум
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 2Майнц
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турМайнц5 : 2Бохум
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБохум1 : 2Майнц
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаБохум3 : 1Майнц
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турМайнц1 : 0Бохум
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБохум2 : 0Майнц
23.12.2020Кубок Германии2-й раундМайнц2 : 2 0 : 3Бохум
20.02.2010Германия - Бундеслига23-й турМайнц0 : 0Бохум
19.09.2009Германия - Бундеслига6-й турБохум2 : 3Майнц
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Майнц
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турМайнц2 : 1
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур4 : 3Майнц
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турМайнц2 : 0
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур0 : 3Майнц
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБохум2 : 0
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 2 ТБохум
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБохум0 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 0Бохум
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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