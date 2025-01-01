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Лестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс 11 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
ИспанияМарти Сифуэнтес
История личных встреч
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турЛестер Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Лестер Сити
24.05.2015Англия - Премьер-лига38-й турЛестер Сити5 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.11.2014Англия - Премьер-лига13-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 2Лестер Сити
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 1Лестер Сити
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 2
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й тур3 : 1Лестер Сити
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турЛестер Сити0 : 3
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур4 : 0Лестер Сити
06.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турКуинз Парк Рейнджерс3 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
10.01
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
10.01
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
11.01
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
11.01
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
11.01
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
11.01
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Ноттингем Форест
Лутон Таун
11.01
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
11.01
Сандерленд
Сток Сити
11.01
Брентфорд
Плимут Аргайл
11.01
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Рединг
Бёрнли
11.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
11.01
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
11.01
Челси
Моркам
11.01
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01

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