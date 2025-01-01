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ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 11 Января прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
11 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НЕК Неймеген
Неймеген
25НидерландыврКеннет Вермер
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
23НидерландыпзЭлиано Рейндерс
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
34НидерландыпзNick Fichtinger
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
50БолгарияпзФилип Крастев
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
9НидерландынпДилан Венте
22НидерландыврРобин Руфс
19ГрециязщЭлеутериос Лирацис
4ИспаниязщИван Маркес
24НидерландызщКалвин Вердонк
5НидерландызщТомас Ауэян
71НидерландыпзДирк Пропер
23ЯпонияпзКодаи Сано
32НидерландыпзВито ван Кроой
7ИспаниянпРобер Гонсалес
18ЯпониянпКоки Огава
11НидерландынпБашар Ональ
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундНЕК Неймеген4 : 3 ДВПЕК Зволле
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турНЕК Неймеген1 : 0ПЕК Зволле
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турНЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПЕК Зволле1 : 3НЕК Неймеген
05.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турНЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017Кубок Нидерландов1/8 финалаПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
10.02.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
05.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турНЕК Неймеген1 : 1ПЕК Зволле
20.04.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
20.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур1 : 1ПЕК Зволле
13.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турПЕК Зволле0 : 1
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур0 : 0ПЕК Зволле
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турПЕК Зволле1 : 0
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур2 : 0ПЕК Зволле
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур4 : 1НЕК Неймеген
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 0 ДВНЕК Неймеген
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турНЕК Неймеген1 : 1
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур5 : 0НЕК Неймеген
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турНЕК Неймеген1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1725
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1712
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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