ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 11 Января прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
11 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НЕК Неймеген
Неймеген
|25
|вр
|Кеннет Вермер
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|50
|пз
|Филип Крастев
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|9
|нп
|Дилан Венте
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|4
|зщ
|Иван Маркес
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|71
|пз
|Дирк Пропер
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
|11
|нп
|Башар Ональ
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|20.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|10.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|05.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|20.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|17
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7