Росс Каунти - Селтик 11 Января прямая трансляция
Стадион: Глобал Энерджи (Дингуолл, Шотландия), вместимость: 6634
11 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росс Каунти - Селтик, которое состоится 11 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Глобал Энерджи (Дингуолл, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Росс Каунти
Дингуолл
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|30.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|06.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|0 : 3
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|4 : 2
|02.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|0 : 2
|12.11.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 4
|06.08.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 3
|24.04.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|0 : 2
|05.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|21.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|29.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|21
|56
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|21
|41
| 3
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|22
|34
| 4
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|21
|34
| 5
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|22
|31
| 6
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|22
|27
| 7
Переходной турнир
|Данди
|22
|26
| 8
Переходной турнир
|Хайберниан
|22
|26
| 9
Переходной турнир
|Килмарнок
|23
|25
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|22
|25
| 11
Переходной турнир
|Хартс
|22
|23
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|22
|15