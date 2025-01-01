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Росс Каунти - Селтик 11 Января прямая трансляция

Стадион: Глобал Энерджи (Дингуолл, Шотландия), вместимость: 6634
11 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур
Росс Каунти
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росс Каунти - Селтик, которое состоится 11 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Глобал Энерджи (Дингуолл, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Росс Каунти
Дингуолл
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
30.11.2024 Шотландия — Премьер-лига 14-й тур Селтик5 : 0Росс Каунти
06.10.2024 Шотландия — Премьер-лига 7-й тур Росс Каунти1 : 2Селтик
27.01.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 23-й тур Селтик1 : 0Росс Каунти
04.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Росс Каунти0 : 3Селтик
05.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Селтик4 : 2Росс Каунти
02.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Росс Каунти0 : 2Селтик
12.11.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 16-й тур Селтик2 : 1Росс Каунти
31.08.2022 Шотландия - Кубок лиги 1/8 финала Росс Каунти1 : 4Селтик
06.08.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Росс Каунти1 : 3Селтик
24.04.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 1-й тур Росс Каунти0 : 2Селтик
05.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Росс Каунти
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Росс Каунти
29.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур Росс Каунти2 : 2
26.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 3Росс Каунти
21.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 18-й тур Росс Каунти1 : 2
08.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 11-й тур Селтик2 : 0
05.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 22-й тур Селтик3 : 0
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 0Селтик
29.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 20-й тур Селтик4 : 0
26.12.2024 Шотландия — Премьер-лига 19-й тур Селтик4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Селтик2156
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс2141
3
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед2234
4
Плей-офф чемпионов
Абердин2134
5
Плей-офф чемпионов
Мазервелл2231
6
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен2227
7
Переходной турнир
Данди2226
8
Переходной турнир
Хайберниан2226
9
Переходной турнир
Килмарнок2325
10
Переходной турнир
Росс Каунти2225
11
Переходной турнир
Хартс2223
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон2215

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