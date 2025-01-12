Гавр - Ланс 12 Января прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
12 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|46
|нп
|Ильес Хусни
|28
|нп
|Андре Айю
|16
|вр
|Эрве Коффи
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|21
|нп
|Анасс Зарури
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
|01.04.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|3 : 3
|25.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|1 : 0
|24.04.2017
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 0
|25.11.2016
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|17
|22
|10
|Брест
|17
|22
|11
|Страсбург
|16
|20
|12
|Реймс
|16
|20
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Нант
|17
|16
|15
|Анже
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9