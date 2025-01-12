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Гавр - Ланс 12 Января прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
12 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Гавр
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
32ФранциязщТимоте Пембеле
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
8МароккозщЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
46ФранциянпИльес Хусни
28ГананпАндре Айю
16Буркина-ФасоврЭрве Коффи
29ПольшазщПшемыслав Франковски
20ФранциязщМаланг Сарр
4АвстриязщКевин Дансо
3КолумбиязщДейвер Мачадо
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
21МарокконпАнасс Зарури
8АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
История личных встреч
06.04.2024Франция - Лига 128-й турЛанс1 : 1Гавр
20.10.2023Франция - Лига 19-й турГавр0 : 0Ланс
31.01.2020Франция - Лига 222-й турГавр0 : 0Ланс
17.08.2019Франция - Лига 24-й турЛанс1 : 3Гавр
01.04.2019Франция - Лига 230-й турЛанс0 : 0Гавр
27.10.2018Франция - Лига 212-й турГавр2 : 1Ланс
20.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турЛанс3 : 3Гавр
25.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турГавр1 : 0Ланс
24.04.2017Франция - Лига 234-й турГавр1 : 0Ланс
25.11.2016Франция - Лига 216-й турЛанс1 : 0Гавр
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур5 : 1Гавр
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 0Гавр
15.12.2024Франция — Лига 115-й турГавр0 : 3
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 1Гавр
01.12.2024Франция — Лига 113-й турГавр0 : 1
05.01.2025Франция — Лига 116-й турЛанс0 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаЛанс1 : 1 3 : 4
14.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 2Ланс
08.12.2024Франция — Лига 114-й турЛанс2 : 0
29.11.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 2Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1729
5
Лига Европы
Лион1728
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1722
10 Брест1722
11 Страсбург1620
12 Реймс1620
13 Ренн1617
14 Нант1716
15 Анже1616
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1616
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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