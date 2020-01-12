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ПСЖ - Сент-Этьен 12 Января прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
12 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
ПСЖ
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Сент-Этьен, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Сент-Этьен
Сент-Этьен
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
14ФранцияпзДезире Дуэ
10ФранциянпУсман Дембеле
29ФранциянпБрэдли Баркола
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
8ФранциязщДеннис Аппиа
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
6МароккопзБеньямин Бушуари
4ФранцияпзПьер Эква
14ФранцияпзЛуи Мутон
20ГанапзОгустин Боакье
32БельгиянпЛукас Стассин
18ФранциянпМатьё Кафаро
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
26.02.2022Франция - Лига 126-й турПСЖ3 : 1Сент-Этьен
28.11.2021Франция - Лига 115-й турСент-Этьен1 : 3ПСЖ
18.04.2021Франция - Лига 133-й турПСЖ3 : 2Сент-Этьен
06.01.2021Франция - Лига 118-й турСент-Этьен1 : 1ПСЖ
24.07.2020Кубок ФранцииФиналПСЖ1 : 0Сент-Этьен
08.01.2020Франция - Кубок лиги1/4 финалаПСЖ6 : 1Сент-Этьен
15.12.2019Франция - Лига 118-й турСент-Этьен0 : 4ПСЖ
17.02.2019Франция - Лига 125-й турСент-Этьен0 : 1ПСЖ
14.09.2018Франция - Лига 15-й турПСЖ4 : 0Сент-Этьен
06.04.2018Франция - Лига 132-й турСент-Этьен1 : 1ПСЖ
05.01.2025Суперкубок Франции 2024ФиналПСЖ1 : 0
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 1 3 : 4ПСЖ
18.12.2024Франция — Лига 116-й тур2 : 4ПСЖ
15.12.2024Франция — Лига 115-й турПСЖ3 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 3ПСЖ
04.01.2025Франция — Лига 116-й турСент-Этьен3 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаСент-Этьен0 : 4
13.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 1Сент-Этьен
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСент-Этьен0 : 2
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур5 : 0Сент-Этьен
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1729
5
Лига Европы
Лион1728
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1722
10 Брест1722
11 Страсбург1620
12 Реймс1620
13 Ренн1617
14 Нант1716
15 Анже1616
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1616
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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