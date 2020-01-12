ПСЖ - Сент-Этьен 12 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
12 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Сент-Этьен, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|20
|пз
|Огустин Боакье
|32
|нп
|Лукас Стассин
|18
|нп
|Матьё Кафаро
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 3
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|24.07.2020
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 0
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|6 : 1
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 4
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|4 : 0
|06.04.2018
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Сент-Этьен». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|17
|22
|10
|Брест
|17
|22
|11
|Страсбург
|16
|20
|12
|Реймс
|16
|20
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Нант
|17
|16
|15
|Анже
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9