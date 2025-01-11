Венеция - Интер М 12 Января прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
12 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Интер М, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
|35
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Джорджо Альтаре
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|79
|зщ
|Франко Карбони
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Лечче
|20
|20
|13
|Дженоа
|19
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|19
|19
|17
|Парма
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10