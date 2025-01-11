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Венеция - Интер М 12 Января прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
12 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Венеция
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Интер М, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
35СербияврФилип Станкович
15ИталиязщДжорджо Альтаре
4НидерландызщДжей Идзес
33ХорватиязщМарин Шверко
7ИталиязщФранческо Дзампано
79АргентиназщФранко Карбони
6СШАпзДжанлука Бузио
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
1ШвейцарияврЯн Зоммер
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
21АлбанияпзКристьян Аслани
7ПольшапзПётр Зелиньски
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
03.11.2024Италия — Серия А11-й турИнтер М1 : 0Венеция
22.01.2022Италия - Серия А23-й турИнтер М2 : 1Венеция
27.11.2021Италия - Серия А14-й турВенеция0 : 2Интер М
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВенеция1 : 1
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 0Венеция
22.12.2024Италия — Серия А17-й турВенеция2 : 1
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 2Венеция
08.12.2024Италия — Серия А15-й турВенеция2 : 2
06.01.2025Суперкубок ИталииФиналИнтер М2 : 3
02.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаИнтер М2 : 0
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур0 : 3Интер М
23.12.2024Италия — Серия А17-й турИнтер М2 : 0
19.12.2024Кубок Италии1/8 финалаИнтер М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1942
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе2026
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Лечче2020
13 Дженоа1920
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона1919
17 Парма1919
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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