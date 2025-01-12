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Болонья - Рома 12 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
12 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Болонья
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 12 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
1ПольшаврЛукаш Скорупски
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
2ШвецияпзЭмиль Хольм
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
11ШвейцарияпзДан Ндой
80ИталияпзДжованни Фаббьян
30АргентинанпБенхамин Домингес
24НидерландынпТейс Даллинга
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
10.11.2024Италия — Серия А12-й турРома2 : 3Болонья
22.04.2024Италия - Серия А33-й турРома1 : 3Болонья
17.12.2023Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 0Рома
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турБолонья0 : 0Рома
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турРома1 : 0Болонья
01.05.2022Италия - Серия А35-й турРома0 : 0Болонья
01.12.2021Италия - Серия А15-й турБолонья1 : 0Рома
11.04.2021Италия - Серия А30-й турРома1 : 0Болонья
13.12.2020Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 5Рома
07.02.2020Италия - Серия А23-й турРома2 : 3Болонья
30.12.2024Италия — Серия А18-й турБолонья2 : 3
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур0 : 2Болонья
15.12.2024Италия — Серия А16-й турБолонья1 : 0
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 0Болонья
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 2Болонья
05.01.2025Италия — Серия А19-й турРома2 : 0
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 1Рома
22.12.2024Италия — Серия А17-й турРома5 : 0
18.12.2024Кубок Италии1/8 финалаРома4 : 1
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1942
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе2026
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Лечче2020
13 Дженоа1920
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона1919
17 Парма1919
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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