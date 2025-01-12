Болонья - Рома 12 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
12 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Рома, которое состоится 12 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Рома
Рим
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|11
|пз
|Дан Ндой
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Лечче
|20
|20
|13
|Дженоа
|19
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|19
|19
|17
|Парма
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10