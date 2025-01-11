23:01 ()
Онлайн трансляции
Суббота 11 января
Воскресенье 12 января
Свернуть список

НАК Бреда - Херенвен 12 Января прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
12 Января 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НАК Бреда
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Херенвен, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турХеренвен4 : 0НАК Бреда
07.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаНАК Бреда1 : 2Херенвен
12.05.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен2 : 1НАК Бреда
22.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турНАК Бреда4 : 2Херенвен
29.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНАК Бреда3 : 0Херенвен
16.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турХеренвен1 : 0НАК Бреда
22.09.2015Кубок Нидерландов2-й раундНАК Бреда0 : 1Херенвен
04.04.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХеренвен0 : 0НАК Бреда
13.12.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турНАК Бреда0 : 2Херенвен
22.02.2014Нидерланды - Эредивизия25-й турХеренвен0 : 0НАК Бреда
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур2 : 1НАК Бреда
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турНАК Бреда1 : 2
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур0 : 2НАК Бреда
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турНАК Бреда1 : 0
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур2 : 2НАК Бреда
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур3 : 0Херенвен
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала0 : 1Херенвен
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турХеренвен1 : 0
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 2Херенвен
29.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турХеренвен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close