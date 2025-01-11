НАК Бреда - Херенвен 12 Января прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
12 Января 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Херенвен, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|16.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 1
|04.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 0
|13.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7