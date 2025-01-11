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Истанбул Башакшехир - Галатасарай 12 Января прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
12 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
Истанбул Башакшехир
Галатасарай

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Галатасарай, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
Турция Окан Бурук
История личных встреч
10.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай2 : 0Истанбул Башакшехир
23.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2Галатасарай
08.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай1 : 0Истанбул Башакшехир
12.11.2022 Турция - Суперлига 14-й тур Истанбул Башакшехир0 : 7Галатасарай
07.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Галатасарай
18.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Галатасарай1 : 1Истанбул Башакшехир
02.02.2021 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай3 : 0Истанбул Башакшехир
20.09.2020 Турция - Суперлига 2-й тур Истанбул Башакшехир0 : 2Галатасарай
28.06.2020 Турция - Суперлига 29-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1Галатасарай
22.11.2019 Турция - Суперлига 12-й тур Галатасарай0 : 1Истанбул Башакшехир
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 0 : 1Истанбул Башакшехир
23.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Истанбул Башакшехир2 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Истанбул Башакшехир
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 3 : 1Истанбул Башакшехир
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Истанбул Башакшехир3 : 1
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 5Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 2Галатасарай
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 2 : 3Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1747
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1739
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1836
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ1830
5 Эюпспор1830
6 Гёзтепе1728
7 Истанбул Башакшехир1726
8 Ризеспор1824
9 Газиантеп1722
10 Касымпаша1721
11 Антальяспор1721
12 Аланьяспор1721
13 Коньяспор1720
14 Трабзонспор1719
15 Сивасспор1719
16
Зона вылета
Кайсериспор1816
17
Зона вылета
Бодрум1815
18
Зона вылета
Хатайспор189
19
Зона вылета
Адана Демирспор175

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