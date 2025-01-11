Истанбул Башакшехир - Галатасарай 12 Января прямая трансляция
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
12 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Галатасарай, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Чагдаш Атан
|Окан Бурук
История личных встреч
|10.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|1 : 2
|08.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 7
|07.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|0 : 0
|18.12.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|28.06.2020
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|1 : 1
|22.11.2019
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|0 : 1
|23.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 5
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|17
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|18
|36
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|18
|30
|5
|Эюпспор
|18
|30
|6
|Гёзтепе
|17
|28
|7
|Истанбул Башакшехир
|17
|26
|8
|Ризеспор
|18
|24
|9
|Газиантеп
|17
|22
|10
|Касымпаша
|17
|21
|11
|Антальяспор
|17
|21
|12
|Аланьяспор
|17
|21
|13
|Коньяспор
|17
|20
|14
|Трабзонспор
|17
|19
|15
|Сивасспор
|17
|19
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|18
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|17
|5