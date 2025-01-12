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Коньяспор - Фенербахче 13 Января прямая трансляция

Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
13 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
Коньяспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Фенербахче, которое состоится 13 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коньяспор
Конья
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Реджеп Учар
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
06.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Коньяспор0 : 0Фенербахче
10.01.2024 Турция - Суперлига 16-й тур Фенербахче7 : 1Коньяспор
25.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Фенербахче4 : 0Коньяспор
29.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Коньяспор1 : 0Фенербахче
20.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче2 : 1Коньяспор
30.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Коньяспор2 : 1Фенербахче
08.03.2021 Турция - Суперлига 29-й тур Коньяспор0 : 3Фенербахче
07.11.2020 Турция - Суперлига 8-й тур Фенербахче0 : 2Коньяспор
14.03.2020 Турция - Суперлига 26-й тур Коньяспор1 : 0Фенербахче
26.10.2019 Турция - Суперлига 9-й тур Фенербахче5 : 1Коньяспор
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Коньяспор
14.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 1 : 1Коньяспор
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Коньяспор1 : 1
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 0 : 1Коньяспор
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Коньяспор1 : 1
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Фенербахче2 : 1
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 1Фенербахче
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фенербахче0 : 2
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1850
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1739
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1836
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ1830
5 Эюпспор1830
6 Гёзтепе1728
7 Истанбул Башакшехир1826
8 Газиантеп1825
9 Ризеспор1824
10 Аланьяспор1822
11 Трабзонспор1822
12 Касымпаша1721
13 Антальяспор1821
14 Коньяспор1720
15 Сивасспор1820
16
Зона вылета
Кайсериспор1816
17
Зона вылета
Бодрум1815
18
Зона вылета
Хатайспор189
19
Зона вылета
Адана Демирспор185

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