Коньяспор - Фенербахче 13 Января прямая трансляция
Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
13 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Фенербахче, которое состоится 13 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коньяспор
Конья
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Реджеп Учар
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|06.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 0
|10.01.2024
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|7 : 1
|25.02.2023
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|4 : 0
|29.08.2022
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|08.03.2021
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|14.03.2020
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|5 : 1
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|18
|50
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|18
|36
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|18
|30
|5
|Эюпспор
|18
|30
|6
|Гёзтепе
|17
|28
|7
|Истанбул Башакшехир
|18
|26
|8
|Газиантеп
|18
|25
|9
|Ризеспор
|18
|24
|10
|Аланьяспор
|18
|22
|11
|Трабзонспор
|18
|22
|12
|Касымпаша
|17
|21
|13
|Антальяспор
|18
|21
|14
|Коньяспор
|17
|20
|15
|Сивасспор
|18
|20
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|18
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|18
|5