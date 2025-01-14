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Комо - Милан 14 Января прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Комо
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Милан, которое состоится 14 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Милан
Милан
30 Франция вр Жан Бутез
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
26 Германия пз Янник Энгельхардт
36 Италия пз Лука Маццители
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
23 Англия зщ Фикайо Томори
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Комо
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 0Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Комо
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 3Милан
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 2Милан
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Милан1 : 1
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1843
3
Лига чемпионов
Аталанта1942
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1933
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1829
8 Милан1828
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца1910

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