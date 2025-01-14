Комо - Милан 14 Января прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Милан, которое состоится 14 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Милан
Милан
|30
|вр
|Жан Бутез
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|36
|пз
|Лука Маццители
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Паулу Фонсека
|Сержиу Консейсау
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|43
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|18
|29
|8
|Милан
|18
|28
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10