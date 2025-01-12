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Хольштайн - Боруссия Д 14 Января прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
14 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хольштайн
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Боруссия Д, которое состоится 14 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Тимон Вайнер
17 Германия зщ Тимо Беккер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
8 Германия зщ Финн Порат
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
22 Германия пз Николай Ремберг
16 Германия нп Анду Келати
18 Япония нп Суто Матино
19 Германия нп Фил Харрес
1 Швейцария вр Грегор Кобель
2 Бразилия зщ Ян Коуто
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
42 Германия зщ Альмугера Кабар
49 Германия зщ Янник Люрс
8 Германия пз Феликс Нмеча
20 Австрия пз Марсель Забитцер
10 Германия пз Юлиан Брандт
7 США пз Джованни Рейна
14 Германия нп Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Турция Нури Шахин
История личных встреч
01.05.2021 Кубок Германии 1/2 финала Боруссия Д5 : 0Хольштайн
07.02.2012 Кубок Германии 1/4 финала Хольштайн0 : 4Боруссия Д
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 3 : 2Хольштайн
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хольштайн5 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 4 : 1Хольштайн
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Хольштайн0 : 2
29.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 3 : 1Хольштайн
10.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия Д2 : 3
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Боруссия Д
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия Д1 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1625
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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