Хольштайн - Боруссия Д 14 Января прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
14 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Боруссия Д, которое состоится 14 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|37
|пз
|Армин Гигович
|22
|пз
|Николай Ремберг
|16
|нп
|Анду Келати
|18
|нп
|Суто Матино
|19
|нп
|Фил Харрес
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Ян Коуто
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|42
|зщ
|Альмугера Кабар
|49
|зщ
|Янник Люрс
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|7
|пз
|Джованни Рейна
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Нури Шахин
История личных встреч
|01.05.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|5 : 0
|07.02.2012
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 4
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|16
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8