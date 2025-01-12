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Айнтрахт - Фрайбург 14 Января прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Айнтрахт Ф
Фрайбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
7 Египет нп Омар Мармуш
11 Франция нп Уго Экитике
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
18.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург3 : 3Айнтрахт Ф
24.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Фрайбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Фрайбург
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Фрайбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург1 : 0Айнтрахт Ф
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Фрайбург3 : 2
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 5 : 1Фрайбург
13.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Фрайбург3 : 2
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Фрайбург
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1625
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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