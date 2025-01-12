Айнтрахт - Фрайбург 14 Января прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|16
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8