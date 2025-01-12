06:56 ()
Свернуть список

Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед 14 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
14 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Плимут Аргайл
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
24.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 44-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 1Плимут Аргайл
29.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 21-й тур Плимут Аргайл2 : 3Оксфорд Юнайтед
01.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Плимут Аргайл3 : 0Оксфорд Юнайтед
01.12.2018 Кубок Англии 2-й раунд Плимут Аргайл1 : 2Оксфорд Юнайтед
13.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 13-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
17.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1Плимут Аргайл
18.11.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Плимут Аргайл0 : 4Оксфорд Юнайтед
05.03.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 35-й тур Плимут Аргайл2 : 2Оксфорд Юнайтед
20.10.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Плимут Аргайл
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Плимут Аргайл
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Плимут Аргайл2 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 1Оксфорд Юнайтед
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Мидлсбро2641
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2640
7 Блэкберн Роверс2539
8 Бристоль Сити2637
9 Уотфорд2537
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2528
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Портсмут2423
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Кардифф Сити2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2520

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close