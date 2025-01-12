Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед 14 Января прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
14 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 44-й тур
|3 : 1
|29.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 21-й тур
|2 : 3
|01.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 26-й тур
|3 : 0
|01.12.2018
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|13.10.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 13-й тур
|2 : 0
|17.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 34-й тур
|0 : 1
|18.11.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|0 : 4
|05.03.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 35-й тур
|2 : 2
|20.10.2015
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 14-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|0 : 0
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|4 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|26
|53
| 2
Повышение
|Бёрнли
|26
|52
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|26
|52
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|26
|50
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|26
|41
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|26
|40
|7
|Блэкберн Роверс
|25
|39
|8
|Бристоль Сити
|26
|37
|9
|Уотфорд
|25
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|37
|11
|Норвич Сити
|26
|36
|12
|Суонси Сити
|26
|34
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|26
|32
|14
|Миллуолл
|25
|30
|15
|Престон Норт Энд
|26
|30
|16
|Ковентри Сити
|26
|29
|17
|Оксфорд Юнайтед
|25
|28
|18
|Дерби Каунти
|26
|27
|19
|Сток Сити
|26
|27
|20
|Лутон Таун
|26
|25
|21
|Портсмут
|24
|23
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|26
|23
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|25
|23
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|25
|20