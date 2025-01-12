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Фаренсе - Бенфика 14 Января прямая трансляция

14 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/8 финала
Фаренсе
Бенфика

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 14 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2Бенфика
22.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Фаренсе1 : 3Бенфика
08.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1Фаренсе
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Фаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Бенфика3 : 2Фаренсе
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 0Фаренсе
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фаренсе2 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Фаренсе
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал 1 : 1 6 : 7Бенфика
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика1 : 2
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 2Бенфика
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
1 : 2
Ош Белененсеш
Жил Висенте
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
1 : 3 ДВ
Гондомар
Санта-Клара
0 : 1
Амора
Каза Пия
0 : 5
Сантарем
Морейренсе
1 : 2
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
6 : 1
Оливейра Оспиталь
Мафра
1 : 0
Калдаш
Тирсенсе
1 : 2
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
1 : 3
Анадия
Эштрела
1 : 3 ДВ
1 Дезембру
Брага
1 : 2
Певидем
Бенфика
0 : 2
Санжуаненсе
Фаренсе
2 : 4
Лузитану де Эвора
Эшторил
0 : 0 4 : 3
Мария да Фонте
Арока
0 : 5
Ош Мариалваш
Ребордоза
1 : 2
Алпендорада
Синфайнш
1 : 2 ДВ
Лагоа
Фамаликан
0 : 2
Алверка
Перу Пинейру
3 : 0
Лейшойнш
Алкайнш
2 : 1
Ковильян
Монкарапашенсе
3 : 2
Бриту
Мора
1 : 0
Вила Реал
Атлетико Аркуш
2 : 0
Сан-Жоау Вер
Паредиш
4 : 1
У Элваш
Торринсе
3 : 2 ДВ
Лейрия
Насьонал
2 : 1
Шавиш
Лузитания Лороза
2 : 0
Синтренсе
Порту
0 : 3
Ош Сандиненсеш
АВС
0 : 2
Варзим
Боавишта
1 : 0
Пенафиел
СК Лузитания
2 : 3 ДВ
1/16 финала
Спортинг
Амаранти
6 : 0
СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
0 : 2
Алверка
Риу Аве
2 : 2 2 : 4
Лузитану де Эвора
АВС
3 : 2
Арока
Фаренсе
1 : 2
Витория Гимарайнш
Лейрия
2 : 0
Лейшойнш
Брага
0 : 2
Каза Пия
Шавиш
3 : 0
Бенфика
Эштрела
7 : 0
Тирсенсе
Бриту
1 : 0
Вила Реал
Жил Висенте
0 : 2
Оливейра Оспиталь
Синфайнш
4 : 2
Ковильян
Ребордоза
2 : 3
Фамаликан
Санта-Клара
0 : 1
Морейренсе
Порту
2 : 1
Варзим
У Элваш
1 : 2
1/8 финала
Спортинг
Санта-Клара
2 : 1 ДВ
Тирсенсе
Ребордоза
1 : 0
Оливейра Оспиталь
Сан-Жоау Вер
1 : 3
У Элваш
Витория Гимарайнш
2 : 1
Каза Пия
Риу Аве
1 : 3
Жил Висенте
Морейренсе
1 : 0
Фаренсе
Бенфика
14.01
Брага
Лузитану де Эвора
15.01

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