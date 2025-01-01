Арсенал - Тоттенхэм 15 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
15 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|5
|пз
|Томас Парти
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|23
|пз
|Микель Мерино
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
|40
|вр
|Брэндон Остин
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|24
|зщ
|Джед Спенс
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|14
|пз
|Арчи Грей
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|21
|нп
|Деян Кулушевски
Главные тренеры
|Микель Артета
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 3 ДВ
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6