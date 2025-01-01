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Арсенал - Тоттенхэм 15 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
15 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
5 Гана пз Томас Парти
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
23 Испания пз Микель Мерино
29 Германия пз Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
19 Бельгия нп Леандро Троссард
40 Англия вр Брэндон Остин
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
24 Англия зщ Джед Спенс
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
14 Англия пз Арчи Грей
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
21 Швеция нп Деян Кулушевски
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Арсенал
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Арсенал
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Арсенал1 : 1 3 : 5
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Арсенал
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Арсенал
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал1 : 0
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 3 ДВТоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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