Бохум - Санкт-Паули 15 Января прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
15 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Санкт-Паули, которое состоится 15 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Санкт-Паули
Гамбург
|27
|вр
|Патрик Древес
|13
|зщ
|Яков Медич
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|29
|пз
|Мориц Брошински
|10
|пз
|Дани де Вит
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|10
|нп
|Данел Синани
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Александер Блессин
История личных встреч
|28.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|21.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|05.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|08.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|10.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|18.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|28.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|17.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|17
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8