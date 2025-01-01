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Бохум - Санкт-Паули 15 Января прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
15 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Бохум
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Санкт-Паули, которое состоится 15 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Санкт-Паули
Гамбург
27 Германия вр Патрик Древес
13 Хорватия зщ Яков Медич
20 Украина зщ Иван Ордец
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
19 Словакия пз Матуш Беро
32 Германия пз Максимилиан Виттек
29 Германия пз Мориц Брошински
10 Нидерланды пз Дани де Вит
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
33 Германия нп Филипп Хофман
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
4 Австрия зщ Давид Немет
2 Греция зщ Манолис Салиакас
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
16 Германия пз Карло Бухальфа
23 Германия пз Филипп Трой
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
17 Англия нп Оладапо Афолаян
10 Люксембург нп Данел Синани
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
Германия Александер Блессин
История личных встреч
28.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули2 : 3Бохум
21.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Бохум2 : 2Санкт-Паули
05.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Бохум2 : 0Санкт-Паули
08.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули1 : 1Бохум
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули0 : 0Бохум
10.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Бохум1 : 3Санкт-Паули
18.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули2 : 1Бохум
28.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Бохум0 : 1Санкт-Паули
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Бохум1 : 3Санкт-Паули
17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Санкт-Паули1 : 1Бохум
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0Бохум
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Бохум2 : 0
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 2 ТБохум
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бохум0 : 1
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 0Бохум
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 1Санкт-Паули
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Санкт-Паули0 : 2
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 1Санкт-Паули
29.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1725
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум168

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