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Реал Мадрид - Сельта 16 Января прямая трансляция

16 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Кубок Испании, 1/8 финала
Реал Мадрид
Сельта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Сельта, которое состоится 16 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Сельта1 : 2Реал Мадрид
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид4 : 0Сельта
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Сельта0 : 1Реал Мадрид
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Сельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Сельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Сельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид2 : 2Сельта
12.01.2025 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 5
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид3 : 0
06.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 5Реал Мадрид
03.01.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 2Реал Мадрид
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид4 : 2
10.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 2 : 1Сельта
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 3Сельта
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Сельта2 : 0
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 0Сельта
06.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Испании: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Компостела
Алавес
0 : 1
Вильямуриэль
Райо Вальекано
0 : 5
Гихуэло
Оуренсе
1 : 2
Лансароте
Расинг
3 : 4
Побленсе
Вильярреал
1 : 6
Хаэн
Кадис
0 : 3
Л'Оспиталет
Сарагоса
1 : 5
Астур
Вальядолид
1 : 4
Эуропа
Альбасете
2 : 1
Сьюдад де Лусена
Леганес
1 : 2
Ибиса Ислас Питиусас
Химнастик
1 : 2
Лас Розас
Севилья
0 : 3
Олот
Кордова
1 : 1 4 : 3
Беасайн
Картахена
0 : 1
Лангрео
Ориуэла
1 : 2 ДВ
Мостолес
Бургос
2 : 5
Бергантиньос
Марбелья
1 : 2
Эскобедо
Понферрадина
0 : 0 4 : 5
Льейда
Баракальдо
1 : 3
Ларедо
Еклано
0 : 6
Саламанка
Алькоркон
1 : 0
Утебо
Унионистас де Саламанка
0 : 4
УД Логроньес
Эйбар
1 : 0 ДВ
Сант-Андреу
Мирандес
2 : 1
Хувентуд Торремолинос
Самора
1 : 2
Нумансия
Спортинг Хихон
0 : 1
Бадалона
Уэска
0 : 2
Кортес
Гранада
0 : 2
Конкенсе
Ибица
1 : 0
Касереньо
Химнастика Сеговиана
2 : 1 ДВ
Кория
Эльче
0 : 3
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Альмерия
1 : 2
Агилас
Кастельон
0 : 1
Эстремадура
Жирона
0 : 4
Сан-Педро
Сельта
1 : 5
Атлетико Пасо
Эльденсе
0 : 1
Сан-Тирсо
Эспаньол
0 : 4
Барбастро
Аморебьета
4 : 0
Вик
Атлетико М
0 : 2
Туделано
Минера
0 : 5
Реал Авила
Овьедо
0 : 0 3 : 0
Дон-Бенито
ФК Андорра
1 : 2
Льянера
Культураль Леонеса
0 : 2 ДВ
Эстепона
Малага
3 : 2 ДВ
Куарте
Расинг Ф
1 : 3
Онтиньена
Лас-Пальмас
0 : 7
Хевора
Бетис
1 : 6
Альфаро
Тенерифе
0 : 2 ДВ
Чиклана
Осасуна
0 : 5
Херес
Сеута
0 : 1
Эхеа
Эркулес
1 : 0
Понтеведра
Леванте
4 : 1
Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
0 : 5
Манисес
Хетафе
0 : 3
Парла Эскуэла
Валенсия
0 : 1
2-й раунд
Реал Авила
Вальядолид
2 : 4 ДВ
Еклано
Эльче
0 : 1
Сарагоса
Гранада
2 : 2 4 : 5
Саламанка
Сельта
0 : 7
Барбастро
Эспаньол
2 : 0
Эуропа
Лас-Пальмас
1 : 2
Унионистас де Саламанка
Райо Вальекано
2 : 3
Химнастик
Уэска
0 : 1
Сант-Андреу
Бетис
1 : 3
Кадис
Эльденсе
0 : 1
Культураль Леонеса
Альмерия
1 : 2
Оуренсе
Депортиво
1 : 0
Расинг
Спортинг Хихон
1 : 0
УД Логроньес
Жирона
0 : 0 4 : 3
Эстепона
Леганес
2 : 2 4 : 5
Эхеа
Валенсия
1 : 3
Самора
Тенерифе
0 : 0 1 : 3
Понтеведра
Вильярреал
1 : 0
Касереньо
Атлетико М
1 : 3
Сеута
Осасуна
2 : 3
Ориуэла
Хетафе
0 : 0 0 : 3
ФК Андорра
Картахена
0 : 1
Баракальдо
Расинг Ф
1 : 2
Понферрадина
Кастельон
1 : 1 4 : 3
Марбелья
Бургос
1 : 0
Конкенсе
Реал Сосьедад
0 : 1 ДВ
Минера
Алавес
2 : 2 4 : 2
Олот
Севилья
1 : 3
1/16 финала
Расинг Ф
Райо Вальекано
1 : 3
Гранада
Хетафе
0 : 1 ДВ
Понтеведра
Мальорка
3 : 0
Уэска
Бетис
0 : 1
Тенерифе
Осасуна
1 : 2
Альмерия
Севилья
4 : 1
Барбастро
Барселона
0 : 4
УД Логроньес
Атлетик Б
0 : 0 3 : 4
Марбелья
Атлетико М
0 : 1
Эльче
Лас-Пальмас
4 : 0
Оуренсе
Вальядолид
3 : 2
Понферрадина
Реал Сосьедад
0 : 2
Расинг
Сельта
2 : 3
Картахена
Леганес
1 : 2
Минера
Реал Мадрид
0 : 5
Эльденсе
Валенсия
0 : 2
1/8 финала
Оуренсе
Валенсия
0 : 2
Понтеведра
Хетафе
15.01
Альмерия
Леганес
15.01
Барселона
Бетис
15.01
Эльче
Атлетико М
15.01
Атлетик Б
Осасуна
16.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
16.01
Реал Мадрид
Сельта
16.01

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