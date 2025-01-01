02:26 ()
Свернуть список

Айнтрахт - Боруссия Д 17 Января прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
17 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Айнтрахт Ф
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 17 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Кевин Трапп
21 Германия зщ Натаниэль Браун
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
15 Тунис пз Эллиес Скири
11 Франция нп Уго Экитике
7 Египет нп Омар Мармуш
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
8 Германия пз Феликс Нмеча
23 Германия пз Эмре Джан
10 Германия пз Юлиан Брандт
13 Германия пз Паскаль Грос
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Турция Нури Шахин
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия Д2 : 0Айнтрахт Ф
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия Д
14.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 4 : 2Боруссия Д
10.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия Д2 : 3
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Боруссия Д
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия Д1 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close