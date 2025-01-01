Айнтрахт - Боруссия Д 17 Января прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
17 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 17 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Кевин Трапп
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|13
|пз
|Паскаль Грос
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Нури Шахин
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11