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Аль-Таавун - Аль-Наср 17 Января прямая трансляция

17 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур
Аль-Таавун
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Наср, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
29.10.2024 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср0 : 1Аль-Таавун
30.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Аль-Таавун1 : 4Аль-Наср
18.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 2-й тур Аль-Наср0 : 2Аль-Таавун
27.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/8 финала Аль-Наср1 : 0Аль-Таавун
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 0 : 3Аль-Таавун
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Таавун0 : 3
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Таавун2 : 4
04.12.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 6-й тур 0 : 1Аль-Таавун
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 1Аль-Таавун
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 1Аль-Наср
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Наср1 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1540
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1540
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1428
4 Аль-Наср1428
5 Аль-Ахли1526
6 Аль-Шабаб1526
7 Эр-Рияд1522
8 Аль-Таавун1421
9 Аль-Халидж1420
10 Аль-Иттифак1518
11 Дамак1518
12 Аль-Холуд1516
13 Аль-Раед1514
14 Аль-Ороба1413
15 Аль-Фейха1512
16
Зона вылета
Аль-Охдуд1512
17
Зона вылета
Аль-Вахда1412
18
Зона вылета
Аль-Фатех156

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