Бенфика - Фамаликан 17 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|25
|вр
|Лазар Царевич
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|2
|зщ
|Калегари
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|23
|пз
|Жил Диаш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 5
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|17
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|17
|20
|10
|Риу Аве
|17
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|19
|12
|Эшторил
|17
|18
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12