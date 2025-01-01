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Бенфика - Фамаликан 17 Января прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Бенфика
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фамаликан, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
61 Португалия пз Флорентину Луиш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
14 Греция нп Вангелис Павлидис
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
25 Черногория вр Лазар Царевич
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
4 Албания зщ Энеа Михай
2 Бразилия зщ Калегари
5 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Сербия пз Мирко Топич
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
23 Португалия пз Жил Диаш
28 Франция пз Зеду Юссуф
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
29.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Фамаликан
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан0 : 1Бенфика
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика0 : 0Фамаликан
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 4Бенфика
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
18.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Фамаликан1 : 5Бенфика
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 3Бенфика
11.01.2025 Португалия — Кубок лиги Финал 1 : 1 6 : 7Бенфика
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика1 : 2
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Фамаликан
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Фамаликан1 : 2
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 3Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1740
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1731
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1720
10 Риу Аве1720
11 Жил Висенте1719
12 Эшторил1718
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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