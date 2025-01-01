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Фортуна - Дармштадт 98 17 Января прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Фортуна
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Дармштадт 98, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 980 : 2Фортуна
16.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна1 : 0Дармштадт 98
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Дармштадт 981 : 0Фортуна
06.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 1Дармштадт 98
03.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 981 : 3Фортуна
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 981 : 2Фортуна
04.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 2Дармштадт 98
02.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Дармштадт 981 : 0Фортуна
20.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна1 : 0Дармштадт 98
21.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 0Дармштадт 98
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна2 : 5
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Фортуна
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Фортуна5 : 0
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Фортуна
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна0 : 2
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 1Дармштадт 98
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 985 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Дармштадт 98
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 0Дармштадт 98
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Карлсруэ1729
3
Плей-офф за повышение
Гамбург1728
4 Эльверсберг1728
5 Магдебург1728
6 Падерборн 071728
7 Ганновер-961727
8 Фортуна1726
9 Кайзерслаутерн1726
10 Дармштадт 981724
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян1711

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