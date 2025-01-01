Фортуна - Дармштадт 98 17 Января прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
17 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Дармштадт 98, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|04.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|02.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|20.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|5 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|17
|31
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|17
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|17
|28
|4
|Эльверсберг
|17
|28
|5
|Магдебург
|17
|28
|6
|Падерборн 07
|17
|28
|7
|Ганновер-96
|17
|27
|8
|Фортуна
|17
|26
|9
|Кайзерслаутерн
|17
|26
|10
|Дармштадт 98
|17
|24
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|17
|22
|13
|Шальке-04
|17
|20
|14
|Гройтер Фюрт
|17
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|17
|11