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Хатайспор - Галатасарай 17 Января прямая трансляция

Стадион: Ени Хатай (Антакья, Турция), вместимость: 25000
17 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Хатайспор
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хатайспор - Галатасарай, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Хатай (Антакья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хатайспор
Антакья
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Рыза Чалымбай
Турция Окан Бурук
История личных встреч
09.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Галатасарай2 : 1Хатайспор
02.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай1 : 0Хатайспор
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Хатайспор2 : 1Галатасарай
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Хатайспор0 : 3 ТГалатасарай
13.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай4 : 0Хатайспор
16.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Хатайспор4 : 2Галатасарай
23.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 1Хатайспор
03.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Хатайспор3 : 0Галатасарай
05.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай3 : 0Хатайспор
03.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Галатасарай1 : 1Хатайспор
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Хатайспор1 : 2
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Хатайспор
23.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Хатайспор1 : 3
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Хатайспор1 : 1
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 0Хатайспор
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Галатасарай
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 5Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 2Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1850
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1842
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1836
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1831
5 Эюпспор1830
6 Бешикташ1830
7 Истанбул Башакшехир1826
8 Газиантеп1825
9 Ризеспор1824
10 Трабзонспор1822
11 Аланьяспор1822
12 Касымпаша1821
13 Антальяспор1821
14 Сивасспор1820
15 Коньяспор1820
16
Зона вылета
Кайсериспор1816
17
Зона вылета
Бодрум1815
18
Зона вылета
Хатайспор189
19
Зона вылета
Адана Демирспор185

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