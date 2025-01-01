Хатайспор - Галатасарай 17 Января прямая трансляция
Стадион: Ени Хатай (Антакья, Турция), вместимость: 25000
17 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хатайспор - Галатасарай, которое состоится 17 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Хатай (Антакья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хатайспор
Антакья
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Рыза Чалымбай
|Окан Бурук
История личных встреч
|09.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 3 Т
|13.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|4 : 0
|16.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|4 : 2
|23.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 0
|05.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|03.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 5
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|18
|50
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|18
|36
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|18
|31
|5
|Эюпспор
|18
|30
|6
|Бешикташ
|18
|30
|7
|Истанбул Башакшехир
|18
|26
|8
|Газиантеп
|18
|25
|9
|Ризеспор
|18
|24
|10
|Трабзонспор
|18
|22
|11
|Аланьяспор
|18
|22
|12
|Касымпаша
|18
|21
|13
|Антальяспор
|18
|21
|14
|Сивасспор
|18
|20
|15
|Коньяспор
|18
|20
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|18
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|18
|5