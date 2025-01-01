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Ньюкасл Юнайтед - Борнмут 18 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
18 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Борнмут, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Борнмут
Борнмут
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
42 Ирландия вр Марк Траверс
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Андони Ираола
История личных встреч
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
16.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 1
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Борнмут
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Борнмут5 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2138
5
Лига Европы
Челси2137
6 Манчестер Сити2135
7 Астон Вилла2135
8 Борнмут2134
9 Брайтон энд Хоув Альбион2131
10 Фулхэм2130
11 Брентфорд2128
12 Манчестер Юнайтед2126
13 Вест Хэм Юнайтед2126
14 Тоттенхэм Хотспур2124
15 Кристал Пэлас2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2114
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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