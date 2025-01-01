Ньюкасл Юнайтед - Борнмут 18 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
18 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Борнмут, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|42
|вр
|Марк Траверс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Андони Ираола
История личных встреч
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|35
|8
|Борнмут
|21
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|10
|Фулхэм
|21
|30
|11
|Брентфорд
|21
|28
|12
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|15
|Кристал Пэлас
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6