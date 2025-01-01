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Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 18 Января прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
4 Испания пз Карлос Солер
18 Англия нп Дэнни Ингс
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
28 Мали пз Шейк Дукуре
19 Англия пз Уилл Хьюз
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Англия нп Эдди Нкетиа
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Кристал Пэлас1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас1 : 1
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2138
5
Лига Европы
Челси2137
6 Манчестер Сити2135
7 Астон Вилла2135
8 Борнмут2134
9 Брайтон энд Хоув Альбион2131
10 Фулхэм2130
11 Брентфорд2128
12 Манчестер Юнайтед2126
13 Вест Хэм Юнайтед2126
14 Тоттенхэм Хотспур2124
15 Кристал Пэлас2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2114
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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