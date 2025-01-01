Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 18 Января прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|4
|пз
|Карлос Солер
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|35
|8
|Борнмут
|21
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|10
|Фулхэм
|21
|30
|11
|Брентфорд
|21
|28
|12
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|15
|Кристал Пэлас
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6