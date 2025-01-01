Брентфорд - Ливерпуль 18 Января прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Томас Франк
|Арне Слот
История личных встреч
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|35
|8
|Борнмут
|21
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|10
|Фулхэм
|21
|30
|11
|Брентфорд
|21
|28
|12
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|15
|Кристал Пэлас
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6