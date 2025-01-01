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Брентфорд - Ливерпуль 18 Января прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1НидерландыврМарк Флеккен
30ДаниязщМадс Роэрслев
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
11ДР КонгонпЙоан Висса
24ДаниянпМиккель Дамсгор
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0Брентфорд
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд1 : 4Ливерпуль
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль3 : 0Брентфорд
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турЛиверпуль1 : 0Брентфорд
02.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турБрентфорд3 : 1Ливерпуль
16.01.2022Англия - Премьер-лига22-й турЛиверпуль3 : 0Брентфорд
25.09.2021Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд3 : 3Ливерпуль
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турБрентфорд2 : 2
11.01.2025Кубок Англии3-й раундБрентфорд0 : 1
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур0 : 5Брентфорд
01.01.2025Англия — Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 3
27.12.2024Англия — Премьер-лига18-й тур0 : 0Брентфорд
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Ливерпуль
11.01.2025Кубок Англии3-й раундЛиверпуль4 : 0
08.01.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матч1 : 0Ливерпуль
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турЛиверпуль2 : 2
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й тур0 : 5Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2138
5
Лига Европы
Челси2137
6 Манчестер Сити2135
7 Астон Вилла2135
8 Борнмут2134
9 Брайтон энд Хоув Альбион2131
10 Фулхэм2130
11 Брентфорд2128
12 Манчестер Юнайтед2126
13 Вест Хэм Юнайтед2126
14 Тоттенхэм Хотспур2124
15 Кристал Пэлас2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2114
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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