Арсенал - Астон Вилла 18 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Унаи Эмери
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|35
|8
|Борнмут
|21
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|10
|Фулхэм
|21
|30
|11
|Брентфорд
|21
|28
|12
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|15
|Кристал Пэлас
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6