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Арсенал - Астон Вилла 18 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Арсенал
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
19БельгиянпЛеандро Троссард
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
12ФранциязщЛука Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турАстон Вилла0 : 2Арсенал
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 2Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турАстон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турАрсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турАрсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турАрсенал2 : 1
12.01.2025Кубок Англии3-й раундАрсенал1 : 1 3 : 5
07.01.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчАрсенал0 : 2
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 1Арсенал
01.01.2025Англия — Премьер-лига19-й тур1 : 3Арсенал
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 1Астон Вилла
10.01.2025Кубок Англии3-й раундАстон Вилла2 : 1
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турАстон Вилла2 : 1
30.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турАстон Вилла2 : 2
26.12.2024Англия — Премьер-лига18-й тур3 : 0Астон Вилла
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2138
5
Лига Европы
Челси2137
6 Манчестер Сити2135
7 Астон Вилла2135
8 Борнмут2134
9 Брайтон энд Хоув Альбион2131
10 Фулхэм2130
11 Брентфорд2128
12 Манчестер Юнайтед2126
13 Вест Хэм Юнайтед2126
14 Тоттенхэм Хотспур2124
15 Кристал Пэлас2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2114
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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