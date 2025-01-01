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Миллуолл - Халл Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
18 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Миллуолл
Халл Сити

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Халл Сити, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турХалл Сити0 : 0Миллуолл
03.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турХалл Сити1 : 0Миллуолл
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турМиллуолл2 : 2Халл Сити
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХалл Сити1 : 0Миллуолл
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турМиллуолл0 : 0Халл Сити
18.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМиллуолл2 : 1Халл Сити
27.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХалл Сити2 : 1Миллуолл
11.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турХалл Сити0 : 1Миллуолл
31.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл1 : 1Халл Сити
26.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турХалл Сити2 : 1Миллуолл
13.01.2025Кубок Англии3-й раундМиллуолл3 : 0
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур2 : 2Миллуолл
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турМиллуолл0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 0Миллуолл
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 1Миллуолл
12.01.2025Кубок Англии3-й раундХалл Сити1 : 1 4 : 5
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турХалл Сити3 : 3
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турХалл Сити0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Халл Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур1 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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