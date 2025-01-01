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Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс 18 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
18 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Плимут Аргайл
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Плимут Аргайл1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Плимут Аргайл
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Плимут Аргайл1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Плимут Аргайл
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Плимут Аргайл2 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 6 : 2Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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