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Кардифф Сити - Суонси Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
18 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Кардифф Сити
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Суонси Сити, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
25.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Суонси Сити1 : 1Кардифф Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0Кардифф Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити2 : 0Суонси Сити
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити2 : 3Суонси Сити
23.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Суонси Сити2 : 0Кардифф Сити
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Кардифф Сити0 : 4Суонси Сити
17.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити3 : 0Кардифф Сити
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити0 : 1Кардифф Сити
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити0 : 2Суонси Сити
12.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 0Суонси Сити
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Кардифф Сити1 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Кардифф Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Кардифф Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Кардифф Сити1 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 2Кардифф Сити
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 0Суонси Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Суонси Сити1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 0Суонси Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Суонси Сити2 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Суонси Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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