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Портсмут - Мидлсбро 18 Января прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Портсмут
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Мидлсбро, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турМидлсбро2 : 2Портсмут
14.03.2009Англия - Премьер-лига29-й турМидлсбро1 : 1Портсмут
13.09.2008Англия - Премьер-лига4-й турПортсмут2 : 1Мидлсбро
03.05.2008Англия - Премьер-лига37-й турМидлсбро2 : 0Портсмут
29.12.2007Англия - Премьер-лига20-й турПортсмут0 : 1Мидлсбро
30.01.2007Англия - Премьер-лига25-й турПортсмут0 : 0Мидлсбро
28.08.2006Англия - Премьер-лига3-й турМидлсбро0 : 4Портсмут
15.01.2025Англия — Чемпионшип16-й тур3 : 0Портсмут
10.01.2025Кубок Англии3-й раунд2 : 0Портсмут
05.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур1 : 0Портсмут
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турПортсмут4 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур3 : 0Портсмут
11.01.2025Кубок Англии3-й раундМидлсбро0 : 1
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турМидлсбро1 : 1
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур0 : 1Мидлсбро
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турМидлсбро0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турМидлсбро3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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