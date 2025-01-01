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Ковентри Сити - Бристоль Сити 18 Января прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
18 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Ковентри Сити
Бристоль Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Бристоль Сити, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бристоль Сити1 : 1Ковентри Сити
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1Ковентри Сити
30.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ковентри Сити2 : 2Бристоль Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 0Ковентри Сити
01.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ковентри Сити1 : 1Бристоль Сити
04.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 0Ковентри Сити
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ковентри Сити1 : 4Бристоль Сити
22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Бристоль Сити1 : 2Ковентри Сити
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ковентри Сити3 : 2Бристоль Сити
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити3 : 1Бристоль Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ковентри Сити1 : 1 4 : 3
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Ковентри Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Ковентри Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Ковентри Сити0 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Ковентри Сити4 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Бристоль Сити1 : 2
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Бристоль Сити1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 2Бристоль Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Бристоль Сити3 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Бристоль Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

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