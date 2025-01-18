02:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 января
Свернуть список

Бетис - Алавес 18 Января прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
22Испанияпз Иско
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
13Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
10АргентинанпТомас Конечны
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
25.08.2024Испания — Примера2-й турАлавес0 : 0Бетис
18.02.2024Испания - Примера25-й турБетис0 : 0Алавес
06.01.2024Кубок Испании1/16 финалаАлавес1 : 0Бетис
08.10.2023Испания - Примера9-й турАлавес1 : 1Бетис
18.01.2022Испания - Примера21-й турБетис4 : 0Алавес
18.10.2021Испания - Примера9-й турАлавес0 : 1Бетис
08.03.2021Испания - Примера26-й турБетис3 : 2Алавес
13.09.2020Испания - Примера1-й турАлавес0 : 1Бетис
16.07.2020Испания - Примера37-й турБетис1 : 2Алавес
05.01.2020Испания - Примера19-й турАлавес1 : 1Бетис
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 1Бетис
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Бетис
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Бетис
22.12.2024Испания — Примера18-й турБетис1 : 1
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турБетис1 : 0
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 2Алавес
15.12.2024Испания — Примера17-й турАлавес1 : 1
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Алавес
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 2Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона1928
9 Райо Вальекано1925
10 Бетис1925
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close