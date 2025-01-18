Бетис - Алавес 18 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
18 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|18.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|08.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 2
|13.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|19
|28
|9
|Райо Вальекано
|19
|25
|10
|Бетис
|19
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13