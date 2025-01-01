Хетафе - Барселона 18 Января прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
18 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|6
|пз
|Крисантус Уче
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|29
|нп
|Коба да Коста
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|6
|пз
|Гави
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|19
|28
|9
|Райо Вальекано
|19
|25
|10
|Бетис
|19
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13