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Хетафе - Барселона 18 Января прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
18 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Хетафе
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Барселона, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Барселона
Барселона
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
21ИспаниязщХуан Иглесиас
6НигерияпзКрисантус Уче
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
29ИспаниянпКоба да Коста
10ТурциянпБертуг Йылдырым
13ИспанияврИньяки Пенья
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
23ФранциязщЖюль Кунде
3ИспаниязщАлекс Бальде
19ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
6Испанияпз Гави
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0Хетафе
24.02.2024Испания - Примера26-й турБарселона4 : 0Хетафе
13.08.2023Испания - Примера1-й турХетафе0 : 0Барселона
16.04.2023Испания - Примера29-й турХетафе0 : 0Барселона
22.01.2023Испания - Примера18-й турБарселона1 : 0Хетафе
15.05.2022Испания - Примера37-й турХетафе0 : 0Барселона
29.08.2021Испания - Примера3-й турБарселона2 : 1Хетафе
22.04.2021Испания - Примера31-й турБарселона5 : 2Хетафе
17.10.2020Испания - Примера6-й турХетафе1 : 0Барселона
15.02.2020Испания - Примера24-й турБарселона2 : 1Хетафе
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 1Хетафе
12.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 2Хетафе
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1 ДВХетафе
21.12.2024Испания — Примера18-й турХетафе0 : 1
15.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Хетафе
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1
12.01.2025Суперкубок ИспанииФинал2 : 5Барселона
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финала0 : 2Барселона
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 4Барселона
21.12.2024Испания — Примера18-й турБарселона1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона1928
9 Райо Вальекано1925
10 Бетис1925
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

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