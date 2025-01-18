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Ланс - ПСЖ 18 Января прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
18 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 18 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
16 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
19 Франция пз Годюэн Куалипу
7 Франция нп Флорьян Сотока
10 Португалия нп Давид Кошта
21 Марокко нп Анасс Зарури
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Испания Луис Энрике
История личных встреч
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4ПСЖ
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0Ланс
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 0ПСЖ
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 2Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4ПСЖ
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 2Ланс
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ланс2 : 0
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 4ПСЖ
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4ПСЖ
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 4ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «Ланс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1743
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Монако1831
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1730
5
Лига Европы
Лилль1729
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1727
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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