Ланс - ПСЖ 18 Января прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
18 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 18 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Эрве Коффи
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|10
|нп
|Давид Кошта
|21
|нп
|Анасс Зарури
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Луис Энрике
История личных встреч
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 4
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Лиги 1: «Ланс» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|18
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Лилль
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|17
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12