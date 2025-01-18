Лион - Тулуза 18 Января прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
18 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|31
|пз
|Неманья Матич
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|50
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|29
|зщ
|Джейди Канво
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|пз
|Янн Гбоу
|15
|пз
|Арон Дённум
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|18
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Лилль
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|17
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12