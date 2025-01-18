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Лион - Тулуза 18 Января прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
18 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лион
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 18 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
31 Сербия пз Неманья Матич
18 Франция нп Райан Шерки
11 Бельгия нп Малик Фофана
10 Франция нп Александр Ляказетт
50 Франция вр Гийом Рест
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
6 Румыния зщ Умит Акдаг
29 Франция зщ Джейди Канво
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
7 Марокко зщ Закария Абухляль
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
10 Франция пз Янн Гбоу
15 Норвегия пз Арон Дённум
13 Норвегия нп Джошуа Кинг
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Тулуза1 : 2Лион
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза2 : 3Лион
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Лион3 : 0Тулуза
14.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза1 : 2Лион
07.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Лион1 : 1Тулуза
26.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Лион3 : 0Тулуза
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лион4 : 1Тулуза
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Тулуза2 : 3Лион
03.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Лион5 : 1Тулуза
16.01.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза2 : 2Лион
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 2 4 : 2Лион
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Лион
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лион1 : 0
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Лион
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 3 : 1Лион
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Тулуза2 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 1Тулуза
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 0 2 : 4Тулуза
13.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1743
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Монако1831
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1730
5
Лига Европы
Лилль1729
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1727
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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