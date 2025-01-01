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Ювентус - Милан 18 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
18 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ювентус
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
10 Турция нп Кенан Йылдыз
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Сербия нп Душан Влахович
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
20 Испания зщ Алехандро Хименес
80 США пз Юнус Муса
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
90 Англия нп Тэмми Абрахам
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 2Милан
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0Ювентус
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0Милан
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1Ювентус
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2Милан
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Ювентус
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Ювентус
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 2Милан
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус2 : 2
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Ювентус
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Милан
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 3Милан
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 2Милан
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Милан1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1932
7 Милан1931
8 Болонья1930
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2013

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