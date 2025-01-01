Ювентус - Милан 18 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
18 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 18 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Душан Влахович
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|80
|пз
|Юнус Муса
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Паулу Фонсека
|Сержиу Консейсау
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|19
|32
|7
|Милан
|19
|31
|8
|Болонья
|19
|30
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|20
|13