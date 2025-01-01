Хайденхайм - Санкт-Паули 18 Января прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Санкт-Паули, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Александер Блессин
История личных встреч
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 4
|31.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 4
|27.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|4 : 2
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11