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Хайденхайм - Санкт-Паули 18 Января прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Хайденхайм
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Санкт-Паули, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
13ГерманияпзФранс Кретциг
39ГерманияпзНиклас Дорш
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
8БразилияпзЛео Шенца
18ГерманиянпМарвин Пирингер
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
23ГерманияпзФилипп Трой
29ГвинеянпМорган Гилавоги
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
17АнглиянпОладапо Афолаян
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули0 : 2Хайденхайм
08.04.2023Германия - Вторая Бундеслига27-й турХайденхайм0 : 1Санкт-Паули
01.10.2022Германия - Вторая Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 0Хайденхайм
18.03.2022Германия - Вторая Бундеслига27-й турСанкт-Паули1 : 0Хайденхайм
16.10.2021Германия - Вторая Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 4Санкт-Паули
31.01.2021Германия - Вторая Бундеслига19-й турХайденхайм3 : 4Санкт-Паули
27.09.2020Германия - Вторая Бундеслига2-й турСанкт-Паули4 : 2Хайденхайм
27.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турСанкт-Паули0 : 0Хайденхайм
27.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турХайденхайм1 : 0Санкт-Паули
21.04.2019Германия - Вторая Бундеслига30-й турХайденхайм3 : 0Санкт-Паули
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур3 : 3Хайденхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Хайденхайм
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турХайденхайм1 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турХайденхайм1 : 3
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур1 : 0Санкт-Паули
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турСанкт-Паули0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур0 : 1Санкт-Паули
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули0 : 2
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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