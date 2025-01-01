Бавария - Вольфсбург 18 Января прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11