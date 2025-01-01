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Бавария - Вольфсбург 18 Января прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Бавария
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
24ГерманияпзБенце Дардаи
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 3Бавария
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБавария2 : 0Вольфсбург
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург1 : 2Бавария
05.02.2023Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 4Бавария
14.08.2022Германия - Бундеслига2-й турБавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021Германия - Бундеслига17-й турБавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турВольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020Германия - Бундеслига12-й турБавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург0 : 4Бавария
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБавария5 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Бавария
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Бавария
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур1 : 5Бавария
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВольфсбург5 : 1
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Вольфсбург
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й турВольфсбург1 : 3
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур3 : 2Вольфсбург
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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